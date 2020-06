14-Jähriger soll Zehnjährige vergewaltigt haben

Sie wurde verfolgt, in eine öffentliche WC-Anlage gedrängt und missbraucht, mehrfach: Erst zehn Jahre alt ist das Mädchen, das Montag in Graz vergewaltigt worden sein soll. Sein Peiniger wurde kurz darauf gefasst er ist gerade 14 Jahre alt.

Der Schüler wurde in Untersuchungshaft genommen, bestätigt Staatsanwalt Hansjörg Bacher. Zu Hintergründen schweigt die Justiz, aus „ermittlungstaktischen Gründen und des Opferschutzes wegen“, wie es heißt.

Trotz seiner Jugend ist der Verdächtige aber amtsbekannt: Im Jänner soll er bereits ein Mädchen missbraucht haben dieses Opfer war sieben Jahre alt. Damals als auch beim aktuellen Fall soll der Schüler die Kinder in Bussen angesprochen und sie danach verfolgt haben.

Die Siebenjährige soll sogar ein zweites Mal zum Opfer des Burschen geworden sein: Zwei Tage nach der ersten Vergewaltigung in einer Toilette eines Einkaufszentrums soll er sich in einer Parkgarage erneut an ihr vergangen haben. Über Videoaufnahmen eines Geschäftes kam man ihm auf die Spur.

Doch damals war der mutmaßliche Täter erst 13 Jahre alt. Damit war er strafrechtlich nicht belangbar, die Justiz hatte keine Möglichkeit, einzuschreiten.