Krieg und Corona führen auch 2022 zu Absage von Steiermark-Frühling

Die Großveranstaltung, die immer zehntausende Besucherinnen und Besucher anlockte, fällt damit zum dritten Mal aus. Zuletzt fand sie im Jahr 2019 statt.

Heuer soll der physische Auftritt vor Ort am Rathausplatz durch eine Online-Maßnahme ersetzt werden, hieß es in einer Aussendung am Dienstag. „Vor allem aber werden wir gemeinsam eine Spende für die Ukraine auf die Beine stellen.“ Die Vorbereitungen dafür hätten bereits begonnen.