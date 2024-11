Warum die Hans-Plöckinger-Straße in Krems Erklärungsbedarf hat

Erst im Frühling ist die Ottokar-Kernstock-Gasse in Graz zur Maria-Stromberger-Gasse geworden. So wurde eine Widerstandskämpferin statt des Verfassers des Hakenkreuzliedes zur Namensgeberin. Auch in Krems an der Donau wurde nun wieder eine Straße mit einer Begleittafel ausgestattet – in der Hans-Plöckinger-Straße in Stein ist künftig u. a. zu lesen: „Problematisch sind seine NSDAP-Mitgliedschaft, seine Betätigung als Ratsherr in der NS-Stadtverwaltung und die antisemitischen Stellen in manchen seiner Schriften.“