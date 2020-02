Krems: 77-jähriger dementer Mann vermisst

Am vergangenen Mittwochabend verließ der 77-jährige Karl Z. nach Angaben seiner Enkeltochter, Linda B., nach dem Abendessen das Pflegezentrum Langenlois (Bezirk Krems) und kam nicht mehr zurück. Noch am selben Abend wurde eine Suchaktion von Polizei und Freiwilliger Feuerwehr gestartet. Die Polizei suchte mit Hubschrauber und einer Hundestaffel nach dem an Demenz erkrankten Mann.

Spur endete bei Bushaltestelle

Bei einem Hotel in der Nähe des Pflegeheims wurde Karl Z. am Mittwochabend zuletzt gesehen. Mit Hilfe der Personenspürhunde habe seine Spur noch bis zu einer Bushaltestelle verfolgt werden können, dort sei sie jedoch geendet, so Linda B. Der 77-Jährige wohnte lange in Wien, „deshalb vermuten wir, dass er nach Wien wollte“, erzählte seine Enkelin.