Neun Monate vermisst: Keine Spur von Doris H.

Seit 7. April 2019 wird die 47-jährige Niederösterreicherin Doris H. vermisst. Auch neun Monate später fehlt jede Spur von ihr. Von einem Spaziergang in Fischamend (Bezirk Bruck an der Leitha) kehrte sie nie zurück. „Es geht uns allen seit damals nicht gut – das hat sich auch nach all der Zeit nicht verändert. Ich kann es gar nicht beschreiben, wie das ist, wenn die eigene Mutter auf einmal einfach weg ist und jede Spur von ihr fehlt“, sagte der 24-jährige Sohn der Vermissten, Bernhard T., zum KURIER.

Das mysteriöse Verschwinden der 47-Jährigen hat auch die Mordermittler und Tatort-Experten des Landeskriminalamtes Niederösterreich ( LKA) auf den Plan gerufen. Die Fahnder untersuchten das Wohnhaus und auch Fahrzeuge auf Blutspuren – gefunden wurde allerdings nichts. „Es gibt derzeit keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen“, betont LKA-Leiter Omar Haijawi-Pirchner im Gespräch mit dem KURIER.