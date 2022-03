KPÖ-Kahr: „Putin ist kein Kommunist, Putin ist ein Kriegsherr“

Sie selbst sei immer gegen Kriege gewesen. „Ich bin jetzt 60 Jahre alt und war schon mit 18 auf Friedensdemonstrationen. Ich habe nicht nur mit Worten Stellung bezogen, ich habe mich in der Friedensbewegung engagiert“, sagt die Stadtchefin.

Man habe auch rasch die Solidarität mit der Ukraine sichtbar gemacht. Kahr: „Alles, was wir gemacht haben, sind Initiativen, die ich mir überlegt und in den Stadtsenat eingebracht habe. Alle Parteien dort fanden das unterstützenswert. Egal, ob das die ukrainische Fahne ist, die seit Anbeginn des Krieges vor dem Rathaus hängt, oder die Beleuchtung des Uhrturms. Das sind symbolische Zeichen der Solidarität.“

Ein weiterer Schritt war, dass die Städtepartnerschaft mit St. Petersburg, der Heimatstadt Putins, auf Eis gelegt worden ist. Seit dem Jahr 2003, als Graz die europäische Kulturhauptstadt war, hatte es diese – hauptsächlich kulturelle – Verbindung gegeben.

So lange es den Krieg gibt, bleibt die Partnerschaft gekappt. Danach wolle man aber wieder zusammenfinden. „Die Menschen können zum überwiegenden Teil nichts dafür, dass sie so einen Aggressor wie Putin an der Spitze ihres Staates haben. Sie leiden ohnehin genug darunter. In diesem Land werden Leute eingesperrt, wenn sie auf die Straße gehen. Das ist schrecklich.“