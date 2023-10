Gegen KPÖ-Stimmen gehisst: Israelische Flagge am Grazer Rathaus weg

Noch Donnerstagabend lud die Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) den Präsidenten der jüdischen Gemeinde, Elie Rosen, zu einem Gespräch ein. Rosen betonte, er werde reagieren: Zuvor war bekannt geworden, dass die KPÖ inklusive Bürgermeisterin von den Gedenkfeierlichkeiten an die Pogromnacht ausgeladen worden waren, die am 8. November in der Grazer Synagoge stattfinden.

Begründet wurde der Schritt dahingehend, dass sich die Kommunisten über die Jahre hinweg „unmissverständlich positioniert“ hätten: So habe die KPÖ bereits 2006 gegen "Krieg, Besatzung und Unterdrückung“ im Nahen Osten aufgerufen, betonte Rosen gegenüber dem ORF.