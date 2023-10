Kahr & Co. von Gedenkfeier ausgeladen: KPÖ in Grazer Synagoge unerwünscht

Rosen stieß sich auch an der Formulierung einer KPÖ-Gemeinderätin

Neben meist muslimischem Antisemitismus sei es vor allem der bei der politischen Linken vorzufindende "israel-orientierte" Antisemitismus, der Jüdinnen und Juden in Österreich besonders zusetze, teilte die Jüdische Gemeinde Graz mit. Die immer schwierigere Sicherheitssituation jüdischer Einrichtungen in Europa spreche eine deutliche Sprache. "In Zeiten wie diesen zeige sich gelebte Solidarität nicht in Plattitüden, 'Vertragt Euch'-Sagern, oder dem Aufruf zum Wohlverhalten. Wer meint, allein mit der Teilnahme an einer Friedensdemonstration in fernen Landen Frieden schaffen zu können, sei entweder ein Fantast, oder selbstgefällig", schrieb der Präsident.

Rosen stieß sich auch an der Formulierung einer KPÖ-Gemeinderätin in der steirischen Wochenzeitung Die Woche von 25. Oktober. "Wer in Israel und der Hamas gleichwertige Partner, ja gar 'Bürgerkriegsparteien', zu erkennen vermeine, verkenne nicht nur das Völkerrecht, sondern setze einen demokratischen Staat, in dem die Geschlechter gleichberechtigt zu leben vermögen, Schwulen, Lesben und Transgender öffentliche Akzeptanz erfahren würden, auch arabische Parteien selbstverständlich in der Knesset vertreten seien oder alle Konfessionen sich frei entfalten könnten, unappetitlichst mit einer Terrororganisation gleich", heißt es in seiner Aussendung.

