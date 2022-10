Jüdisches Leben in Graz: Lebensglück trotz Vertreibung und Shoah

„Das ist eine der allerwichtigsten und wunderbarsten Ausstellungen“, versichert Direktor Otto Hochreiter. „Es ist die erste Ausstellung, die sich explizit und ausschließlich mit jüdischer Kultur und Geschichte befasst.“ Am Dienstag wurde „Jüdisches Leben in Graz“ im „GrazMuseum“ eröffnet, ein Name, der ganz bewusst gewählt sei: Obwohl sie „naturgemäß von Willkür, Vertreibung, der Shoah und vielen anderen Katastrophen der Vergangenheit“ erzählen, zeige sie doch auch „Lebensmöglichkeiten und Lebensglück jüdischer Menschen in dieser Stadt“.

Die Schau von Kuratorin Martina Zerovnik teilt sich in fünf große Themenbereiche, die in jeweils einem Raum dargestellt sind. „Jüdisch!?“ zeigt die Religion und das jüdische Leben, auch mit Antworten auf vielleicht nie laut gestellte Fragen: Wie bleibt eine Kippa auf dem Kopf und welche Farben symbolisieren das Judentum? „Willkür“ führt zurück in das Mittelalter: Erstmals werden Juden 1261 in Graz urkundlich erwähnt, doch das Miteinander mit Christen obliegt der „Gunst der Herrschenden“, wie in der Ausstellung dargestellt wird.