Trotz KPÖ-Ablehnung: Israelische Flagge auch am Grazer Rathaus

Nun hängt sie doch: Nach tagelanger Diskussion und einem dringlichen Antrag in der vergangenen Gemeinderatssitzung in Graz hängt nun am Grazer Rathaus zum Zeichen der Solidarität eine israelische Flagge.

Die KPÖ und Bürgermeisterin Elke Kahr hatten sich gegen diese ausgesprochen und als sichtbares Zeichen lediglich den Uhrturm und das Rathaus in den Farben Israels beleuchten wollen, berichtet die APA am Montag.