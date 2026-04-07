Koralmbahn verkuppelt zwei Bundesländer

Die Eröffnung der Koralmstrecke Mitte Dezember 2025 war ein Feiertag für Kärnten und die Steiermark. Nie zuvor gab es eine direkte Zugsverbindung zwischen Klagenfurt und Graz; ein Meilenstein also, wenn auch noch ohne gemeinsames regionales Klimaticket für beide Länder. Dass die Landeshauptstädte nur noch 41 bis 45 Fahrminuten – je nach eingesetzter Garnitur – getrennt sind und damit einer Wien-Durchquerung in der U-Bahn gleichen, lässt Kooperationen zu, die zuvor nicht oder nur schwer möglich waren: Kultur- und Bildungseinrichtungen sowie Touristiker und Sportveranstalter springen auf den Zug auf.

Wenn hinter großen Laufveranstaltungen in der Steiermark und in Kärnten derselbe Organisator steht, ist der nächste Schritt beinahe logisch. Michael Kummerer macht aus zwei Halbmarathons einen Marathon, zumindest symbolisch: „Kärnten läuft“ am 30. August und die Halbdistanz im Rahmen des Graz Marathons (11. Oktober) werden heuer erstmals als Area Süd Marathon gemeinsam gewertet. Startnummern im Zug „Das stellt das klassische Marathon-Konzept bewusst auf den Kopf“, kommentiert Kummerer, „schafft aber neue Möglichkeiten für ambitionierte Läuferinnen und Läufer.“ Durch Kooperationen mit den ÖBB geht es durchgehend mit Öffis zur Startlinie – sogar die Startnummer erhalten die Teilnehmer direkt im Waggon bei der Anreise.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Kärnten läuft Erst laufen in Kärnten, dann in der Steiermark: Aus zwei getrennten Halbmarathons wird dann ein Marathon in zwei Etappen.

Da Theater, dort Oper Auch zwei Kulturinstitutionen rücken enger zusammen: Die Grazer Oper und das Stadttheater Klagenfurt haben das „KulturAbo Koralmbahn“ auf Schiene gebracht. Kulturelle Premierenfahrt war am 27. Dezember mit der Vorstellung von „Orpheus in der Unterwelt“ in Klagenfurt, die zweite Vorstellung im Abonnement gab es am 8. Februar in der Grazer Oper. Am 25. April ist wieder Klagenfurt am Zug, am 14. Juni dann erneut Graz. Die Preise bewegen sich je nach Sitzplatzkategorie zwischen 212 und 317 Euro, die Öffi-Tickets sind da schon enthalten. „Die Koralmbahn macht möglich, was die Kultur schon immer getan hat – sie verbindet“, freut sich Bernhard Rinner, Geschäftsführer der Bühnen Graz.