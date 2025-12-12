Rauch im Koralmtunnel: Sonderfahrten gestoppt

Die feierliche Eröffnung der Koralmbahn am Freitag wird von einem Zwischenfall überschattet. Wie die Kleine Zeitung berichtet, wurde um kurz vor 14 Uhr im Koralmtunnel eine Rauchentwicklung festgestellt. Die Ursache ist noch unklar.

Auf KURIER-Nachfrage hieß es von Seiten der ÖBB, dass die Sonderfahrten vorerst gestoppt wurden. Der Alarmplan ist voll angelaufen, die Einsatzkräfte sammeln sich gerade beim Ostportal des Koralmtunnels bei Deutschlandsberg. Erst Anfang Oktober wurde ein ähnliches Szenario im Koralmtunnel geübt.

Mehr dazu in Kürze