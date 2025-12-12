Koralmbahn-Eröffnung: Die Feierlichkeiten im Livestream

Nach 26 Jahren Planung und Bau ist es so weit: Am heutigen Freitag wird die Koralmbahn feierlich eröffnet. Ab 10 Uhr werden die Festakte in Graz und Klagenfurt im Livestream abwechselnd übertragen.

Koralmbahn wird eröffnet: "Heute ist ein schöner Tag" Mit einem Sonderzug aus Wien reisen unter anderem Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) an, und lassen sich die Premierenfahrt durch den Tunnel natürlich nicht entgehen. Insgesamt 14 Sonderfahrten stehen am Freitag auf dem Programm. Die rund 5.500 Tickets dafür waren in kürzester Zeit vergriffen. Der reguläre Betrieb auf der Strecke startet am Sonntag. Van der Bellen zur Eröffnung der Koralmbahn: "Heute ist ein schöner Tag. Die Bahn bringt die Regionen zusammen und bringt endlich eine Verbindung von Graz nach Klagenfurt."

Kanzler Christian Stocker sieht in den Menschen, "die Gewinner dieses Projektes". "Es ist ein Impuls für den Aufschwung in Österreich", freut sich Stocker heute bei der Eröffnung dabei sein zu dürfen. "Stern des Südens" Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) spürt, dass das heute etwas "ganz Besonderes" ist. "Ein guter Tag für ganz Österreich", so Babler. Für Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) zeigt das Jahrhundertprojekt, dass "Österreich bewiesen hat, gut zu funktionieren und gemeinsame Sache zu machen." Gleichzeitig spricht er einen Dank an die Tausenden Arbeiter aus. Für Steiermarks Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) ist es ein "großer Tag". Der Landeshauptmann von Kärnten, Peter Kaiser (SPÖ), spricht vom "Stern des Südens".