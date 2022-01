Konzert-Rekordhalter: Ein Schwarzgurt in Sachen Dr. Ostbahn

„Das war dann in der tristen Zeit auch eine schöne Zeitreise in meine Jugend für mich“, erzählt der 49-Jährige. „Ich bin ja nie in die Disco, das war nicht so meins. Ich bin zu Ostbahn-Konzerten gegangen.“

Die Band kannte ihn dann schon, den Fan, der stets bei den Konzerten in der ersten oder zweiten Reihe stand. „Da fällt man dann halt auf“, erinnert sich Steinacher, der Willi Resetarits eines der ersten Exemplare des Kalenders für 2022 persönlich überreichte.

Der Kalender wurde mittlerweile schon in zweiter Auflage gedruckt und ist auf Steinachers Homepage erhältlich. Ein Stück kostet 30 Euro.

Persönliches Museum

Von der Band um Resetarits und dessen 2003 offiziell in Pension gegangenem Alter Ego Kurt Ostbahn erhielt Steinacher im Lauf der Jahre ebenfalls kleine Kostbarkeiten für sein persönliches Museum: eine Sonnenbrille von Resetarits, eine Gitarre von Miki Liebermann alias Lilli Marschall, den Hut von Schlagzeuger Helmut Grössing alias Eduard Jedelsky.

Das ist eine Kopfbedeckung, die aber auch immer wieder einmal auf der Bühne zu sehen ist, denn: Seit 2011 gibt es auch Reunion-Konzerte, und da braucht Jedelsky seinen Hut. „Dann kommt der Anruf, Joachim, es ist wieder soweit, bring den Hut mit“, so Steinacher.