Happy, Birthday, Willi Resetarist!

Drei Dinge, die Willi Resetarits am besten beschreiben?

Erstens: Stimme.

Zweitens: Witz.

Drittens: Herzensbildung.



Ich fange mit Drittens an. Es hat einen Grund, warum Willi Resetarits, kroatischer Südburgenländer aus Stinatz, Bezirk Güssing, aufgewachsen am Humboldtplatz, Wien Favoriten, wohnhaft in Floridsdorf, Transdanubien, so beliebt ist wie das Christkind (und nicht etwa, weil er am 21. Dezember Geburtstag hat, in der längsten Nacht des Jahres): Man muss ihn einfach lieben.

Nicht nur, weil er mit den Schmetterlingen schon einmal in Deutschland berühmt war, bevor er als Ostbahn-Kurti auch in Österreich zur Kultfigur wurde. Auch nicht, weil er mit wechselnden Formationen bis heute hinreißende Auftritte hinlegt, davon gleich mehr. Es geht insgesamt weniger um die Außen- als die Innenwelt dieses besonderen Menschen.

Sein Charme ist überwältigend. Sein Interesse an Menschen ist ein Reflex, den man nicht ausschalten kann. Er hat ein großes Talent zur Freundschaft, ohne diesen Muskel speziell trainieren zu müssen. Er kann nicht zuschauen, wenn es jemandem schlecht geht und bindet sich mit einer Selbstverständlichkeit aufwendige Aufgaben um, wie die Flüchtlingshilfe oder die Gründung des Integrationshauses, weil es gemacht gehört und wenn es niemand sonst macht, machen es halt er und seine Freunde.