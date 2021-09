Komplizierte Regeln der vierten Welle: Was gilt wo - und für wen?

Der Wiener Sonderweg

Wien hat seit 24. August striktere Vorschriften. In jeder Sparte des Handels und in Innenräumen, die öffentlich zugänglich sind, muss Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Das sogar trotz 3-G-Regel, z. B. im Kino. In Supermarkt und Co gelten künftig die Bundesregeln, also FFP2-Pflicht. Das Gleiche gilt für Ungeimpfte in allen Handelssparten.

Wohnzimmertests reichen nicht für die 3-G-Regel, PCR-Tests gelten für 48 Stunden (sonst 72). Testpflicht besteht für Kinder ab sechs Jahre (sonst zwölf).