Komplette Produktion umgestellt: Erfolg mit Gesichtsvisier

Bis 10.000 Stück pro Tag

Plexiglasschutzscheiben und Gesichtsvisiere bietet die Firma nun an und die Nachfrage ist denkbar groß. Es gingen Großbestellungen von bis zu 8.000 Schutzvisieren ein. „Nutzen wir all unsere Kapazitäten könnten wir in etwa 10.000 Schutzvisiere pro Tag herstellen“, sagt Trebitsch. Abnehmer sind große Handelsketten wie Bipa, Xxx-Lutz oder die Bäckerei Felber. Aber auch Ämter, Behörden, das Justizministerium oder die ÖBB bekommen Schutzvisiere aus Wildungsmauer.

„Ein Vorteil für uns war auch, dass wir prinzipiell auf Sonderfertigungen eingestellt sind in der Produktion. Daher konnten wir auch so flexibel sein und in wenigen Tagen alles umstellen“, berichtet Trebitsch. Auch der niederösterreichische Wirtschaftslandesrat, Jochen Danninger ( ÖVP) war begeistert von den Visieren: „Deutlich angenehmer als den ganzen Tag eine Maske zu tragen“, sagt er.