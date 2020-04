Coronavirus: Wiener Linien fertigen Gesichtsschutz mit 3D-Drucker

Die Mitarbeiter der Bauabteilung der Wiener Linien werden nun also mit selbst produzierten Plexiglas-Gesichtsschutzschildern ausgestattet, teilten die Verkehrsbetriebe am Sonntag in einer Aussendung mit. 400 Stück wurden auf diese Weise bereits produziert und ausgeteilt, weitere 200 Exemplare stünden bereit, hieß es.