Auf Österreich wartet in der kommenden Woche laut Zentralanstalt für Meterorologie und Geodynamik (ZAMG) wechselhaftes Winterwetter. Die Tageshöchstwerte steigen dabei nie über sechs Grad, was während des Lockdowns zum Zuhausebleiben einlädt. Die Woche beginnt mit Sonnenschein, der von Schnee, Nebel und Regen abgelöst wird und endet mit trockenem und kaltem, aber freundlichem Wetter.

Zum Wochenstart am Montag scheint südlich des Alpenhauptkammes die Sonne, im Norden und Osten startet der Tag hingegen noch mit Restwolken. Im Stau der Alpen zwischen Vorarlberg und dem Mostviertel schneit es noch zeitweise, die Wolkendecke lockert aber mehr und mehr auf. Lediglich an der Alpennordseite zwischen dem oberösterreichischen Seengebiet und dem Mostviertel sowie im Wald-und Mühlviertel bleibt es noch etwas trüb. Aus Nordwest weht der Wind schwach bis mäßig, im Wiener Becken und in den Föhnstrichen an der Alpensüdseite auch lebhaft. Die Frühtemperaturen betragen minus fünf bis plus drei Grad, die Tageshöchsttemperaturen null bis sechs Grad.

Schneefallgrenze sinkt auf 200 Meter

Auch der Dienstag beginnt sonnig, weiter im Westen ziehen jedoch bereits Wolken einer Warmfront auf, die bei einer Schneefallgrenze zwischen 200 und 700 Meter Seehöhe Schneeregen und Regen bringen. Nachmittags breiten sich die Wolken und Niederschläge langsam in Richtung Osten aus. Bis zum Abend muss schließlich auch im westlichen Niederösterreich sowie in der Obersteiermark mit lokalem Schneefall oder Schneeregen gerechnet werden. Im Westen lockert hingegen die Bewölkung bereits nachmittags zunehmend auf. Der Wind kommt schwach bis mäßig aus West bis Nordwest. Die Tiefsttemperaturen betragen minus zwölf bis null Grad, die Tageshöchsttemperaturen minus zwei bis plus fünf Grad.