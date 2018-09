Kollision zwischen Zug und Auto in der Südsteiermark: Zwei Verletzte

Bei der Kollision zwischen einem Zug und einem Auto sind am Freitag in der Südsteiermark laut ersten Informationen der Polizei zwei Menschen verletzt worden.

Der Unfall passierte um 13.17 Uhr bei einem unbeschrankten Bahnübergang an der ÖBB-Strecke zwischen Spielfeld-Straß und Bad Radkersburg in Dietersdorf in der Gemeinde Mureck (Bezirk Südoststeiermark). Die Zuginsassen blieben unverletzt.