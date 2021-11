Kochen: Von "Nackerte Buam“ und "Faule Weiber“

Zutaten:

Nudelteig:

300 g Weizenmehl, Salz, 1 Ei, 1/4 l lauwarmes Wasser

Topfen-Erdäpfel-Fülle:

3 – 4 Erdäpfel, 1/2 kg Bröseltopfen, gehackte Nudelminze, Kerbel, Salz, Pfeffer

Zubereitung:

Mehl, Salz, Ei und Wasser zu einem mittelweichen Nudelteig verkneten und mindestens 30 Minuten rasten lassen.

Nun die Fülle zubereiten:

Die Erdäpfel kochen, schälen und zerdrücken. Topfen, Erdäpfel und Gewürze gut vermengen. Den Teig 3 mm dick zu einem Fleck ausrollen und mit der Fülle bestreichen. Den Teigfleck auf den Seiten etwas einschlagen, einrollen und in ein sauberes Tuch einschlagen. In kochendes, gesalzenes Wasser einlegen und 40 Minuten sieden lassen. Anschließend etwas überkühlen lassen, dann den Struklnudel in 3 cm dicke Scheiben schneiden. Mit zerlassener, leicht angebräunter Butter, Grammeln und Butterbröseln anrichten. Dazu gibt es Salat oder Apfelmus.

Statt Erdäpfel-Fülle kann auch eine Topfen-Semmel-Fülle zubereitet werden. Statt Erdäpfel eine Semmel verwenden. Die Semmel in Wasser einweichen. Gut ausdrücken und passieren und dann mit Kräutern, Topfen, Salz, Pfeffer mischen.