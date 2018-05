Der Klimawandel holt das Waldsterben zurück

Hauptsächlich ist es die bekannte Fichte, die derzeit speziell in Nieder- und Oberösterreich in Massen angegriffen wird. Besonders, wenn sie in zu niedrigen Höhenlagen gepflanzt wurde, was – trotz Warnungen – allzu häufig geschah. Zu lange war die Fichtenmonokultur Liebling der Grundbesitzer, weil sie frühen Ertrag bei vergleichsweise wenig Aufwand versprach. Erst vor zweieinhalb Jahren hat man in NÖ die Förderung für das Aufforsten umgestellt. Der Anteil von Fichten wurde – je nach Höhenlage – von bis zu 75 auf 50 oder 30 Prozent reduziert.

Heute müssen hektisch befallene Bäume geschlägert und abtransportiert werden, um die Vermehrung der Borkenkäfer zu bremsen.

„In den vergangenen beiden heißen Jahren ist die Einstellung der Waldbesitzer deutlich besser geworden. Immer mehr verzichten auf die Fichte, pflanzen dafür Ahorn und Buche“, berichtet etwa Johann Sandler, Forstberater der Bezirksbauernkammer Krems an der Donau in NÖ. Nur: Alternativbäume wie Douglasie, Tanne oder Eiche zählen zum Lieblingsfutter des Wildes. Sie müssen aufwendig geschützt werden und sind zudem noch nicht in ausreichender Menge erhältlich: Baumschulen brauchen einige Jahre Vorlaufzeit für die Produktionsumstellung.