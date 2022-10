Klimawandel: Ewiges Eis am Dachstein schmilzt dahin

112 Fußballfelder

Seit 2006 werden dort deshalb die Auswirkungen der Klimakrise erforscht, kofinanziert vom Umwelt- und Klimaressort des Landes und der Energie AG. Die Ergebnisse daraus seien erschreckend: Seit Beginn des Forschungsprojektes hat der Gletscher eine Fläche von 800 Tausend Quadratmetern verloren. Das seien in etwa 112 Fußballfelder.

„Die Klimakrise kommt mit immer bedrohlicheren Schritten auf uns zu. Noch nie hat das ,ewige Eis’ am Dachstein so viel an Masse verloren wie in diesem Jahr“, warnt Kaineder. Ganze sechs Prozent waren es, wie die Auswertung der einzelnen Messpunkte ergab. 2,9 Meter hat der Gletscher an Länge verloren, ähnlich schlecht war es nur 2015 und 2011, bilanzierte Klaus Reingruber von Blue Sky Wetteanalysen. Erstmals sei auch die Schneedecke des vergangenen Winters vollständig bis auf das Gipfelniveau geschmolzen.