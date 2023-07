Klimakleber: Wieso im Netz eine Diskussion um Handcreme entfacht

Überprüfung: In seiner Rede am 12. Juli im Bundesrat sprach Steiner von einer Verordnung, die von Innenminister Karner an die Polizeibeamten erlassen worden sei. Die Demonstrierenden müssten demnach im Rahmen einer Amtshandlung etwa eine halbe Stunde lang kleben bleiben, "danach ist von der Polizei eine Handcreme zu reichen", so Steiner. Das habe der Innenminister der Polizei verordnet.

Amtshandlungen verlaufen dynamisch

Das Innenministerium dementierte dies auf Anfrage der APA: "Nein, eine 'Verordnung' oder Dienstanweisungen, die Derartiges festlegt, gibt es nicht. Die Amtshandlungen verlaufen dynamisch und sind von Fall zu Fall unterschiedlich zu bewerten." Es gebe keine pauschale Dauer, da verschiedene Faktoren eine Rolle spielten.

Meist drei Minuten

Auch die "Letzte Generation" schildert auf Anfrage von APA-Faktencheck, dass die polizeiliche Entfernung der Aktivisten üblicherweise recht schnell nach dem Eintreffen erfolgt: "Der oder die Einsatzleiter:in prüft dann, ob die Versammlung laut Gesetz aufzulösen ist und spricht die Auflösung im Regelfall 5-10 Minuten nach Eintreffen aus.

Die Protestierenden werden darauf hingewiesen, dass sie den Versammlungsort binnen gesetzter Frist (meist 3 Minuten) zu verlassen haben und andernfalls unter Anwendung von Zwangsgewalt entfernt werden."