Klimagerät löst Kohlenmonoxid-Unfall aus: Feuerwehr rettet Wiener Paar

Ein Ehepaar ist in der Nacht auf Mittwoch, kurz nach Mitternacht, bei einem Kohlenstoffmonoxid-Unfall in seiner Wohnung in Wien-Favoriten verletzt worden. Ursache für die hohe CO-Konzentration war ein mobiles Klimagerät, berichtete die Berufsfeuerwehr Wien. Feuerwehrleute retteten die bereits bewusstlose Bewohnerin. Die Frau und ihr Mann wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Durch den Betrieb des Gerätes war es zu einem Unterdruck in der Wohnung am Wielandplatz gekommen, daher konnten die Abgase der Therme nicht ordnungsgemäß abziehen. Es bildete sich eine starke CO-Konzentration in den Räumlichkeiten. Das Ehepaar verspürte Unwohlsein und verständigte noch selbst die Berufsrettung.