Tödlicher Motorradunfall in Wien-Mariahilf

Ein Motorradlenker ist in der Nacht auf Mittwoch in Wien-Mariahilf tödlich verunglückt. Wie die Feuerwehr berichtete, stürzte der Biker am Gumpendorfer Gürtel direkt vor der Hauptfeuerwache des Bezirks. Für den 25-jährigen Mann kam jede Hilfe zu spät.

Reanimationsversuche am Straßenrand

Feuerwehrleute wurden durch den Lärm auf den Unfall aufmerksam. Sie sicherten die Stelle ab und begannen mit Wiederbelebungsversuchen des am Straßenrand liegenden Motorradlenkers. Kräfte einer nahen Station der Berufsrettung übernahmen in weiterer Folge die notfallmedizinischen Maßnahmen. Die Bemühungen blieben allerdings erfolglos.

Das Unfallkommando der Landesverkehrsabteilung Wien übernahm die Erhebungen. Die Polizei sucht einen Zeugen, der in einem dunklen Skoda unterwegs gewesen sein soll. Dieser wurde gebeten, sich beim Verkehrsunfallkommando der Landesverkehrsabteilung Wien zu melden: 01-31310-32482.

