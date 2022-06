Frau bedrohte Ex-Freundin mit Messer auf einem Spielplatz in Wien

Was passieren kann, wenn aus besten Freundinnen Feinde werden, das spielte sich am Dienstag Nachmittag in Wien Floridsdorf ab. Noch in der Wohnung sollen sich zwei junge Frauen, 17 und 19 Jahre alt, in die Haare geraten sein. Als die ältere der beiden Frauen die Wohnung verlassen habe, soll die 17-Jährige, eine slowakische Staatsbürgerin, ein Messer geschnappt und ihre Ex-Freundin verfolgt haben

Auf einem nahe gelegenem Spielplatz soll der Streit schließlich erneut angefacht worden sein. Die Schwester der 17-Jährigen, die ebenfalls anwesend war, soll dieser dann das Messer weggenommen und es weggeworfen haben. Danach machten sich die beiden Geschwister alleine auf den Weg zurück in die Wohnung.

Keine Verletzten

Da waren die Beamten der Polizei längst alarmiert, die Tatverdächtige 17-Jährige wurde deshalb auch vorübergehend festgenommen. Das Messer konnte in einem Mistkübel sichergestellt werden, das Opfer wurde glücklicherweise nicht verletzt. Die junge Slowakin wurde nach der Vernehmung auf freiem Fuß angezeigt, ein Betretungs- und Annäherungsverbot wurde ausgesprochen.

