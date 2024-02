Zuerst war es die Orgasmus-Päpstin , die ja in Grein unterrichtete, jetzt sorgt der Pfarrer der oberösterreichischen Stadtgemeinde für Aufregung: Wie die Bezirksrundschau berichtete, lag in Leopold Gruber s Pfarrkirche in Grein eine Schrift auf, die den "Klima-Wahn als kollektive Geisteskrankheit" bezeichnete.

Im Text wurde außerdem nicht mit Kritik an Papst Franziskus und den Bischöfen gespart. Der Autor der Veröffentlichung, die in der Zeitschrift "Ja zum Leben" zu finden ist, ist Bernd Fleischmann. Die Diözese Linz reagierte prompt und wies den Pfarrer an, künftig genauer zu kontrollieren, welche Schriften mit welchen Inhalten denn im Gotteshaus in Grein zu finden seien. Ein weitere "Besonderheit":