Klima: Mit feuchten Böden in den Sommer

Winter 2023/24

Der vergangene Winter war der wärmste der österreichischen Messgeschichte. Er lag um 3,1 Grad über dem Mittel von 1991 bis 2020. Der Februar (+5,8 Grad über dem Mittel) war der wärmste aller Zeiten

Rekordwerte

Auch der März war wärmer als je zuvor (+3,5 Grad über Mittel) und brachte am 30.3. einen der frühesten Sommertage (25 Grad). Der April startete ebenfalls rekordwarm und sorgte für Badewetter. Am 7.4. wurde dann so früh wie nie zuvor in Österreich die 30-Grad-Marke geknackt – in Bruck an der Mur. Zur Monatsmitte folgte ein Wintereinbruch. Am Ende lag der April dennoch 1,5 Grad über Schnitt

Der Mai

Auch der Wonnemonat war, obwohl sehr wechselhaft, nach vorläufigen Daten zu warm, aber auch deutlich zu nass. Der Sommerstart (1.6.) war wenig sommerlich