Kletterer in Tirol von Felsenbrocken getroffen und schwer verletzt

Ein 37-Jähriger ist am Montag bei einer Klettertour in Grinzens (Bezirk Innsbruck-Land) durch einen herabstürzenden Felsblock schwer verletzt worden. Der Mann sicherte gerade einen 24-Jährigen in der Ochsenwand, als sich das Gestein löste und den 37-Jährigen an der linken Körperseite traf. Der 24-Jährige konnte sich an einem Bohrhaken festhalten und seinen Begleiter rund zehn Meter abseilen, berichtete die Polizei.



Nach der Erstversorgung durch seinen Kletterpartner wurde der Verletzte mittels Tau geborgen und in die Innsbrucker Klinik geflogen. Der 24-Jährige blieb unverletzt.