Trio rüstete sich in Kärnten für Atomschlag von Putin: Prozess geht weiter

Beinahe ein Jahr ist es her, als im Februar 2023 ein Fall ans Licht der Öffentlichkeit gelangte, der es in sich hatte.

In der 100-Seelen-Gemeinde Kleindiex (Bezirk Völkermarkt) war bei einem Rettungseinsatz in einem Messie-Haus ein regelrechtes Waffenarsenal entdeckt worden. Darunter 1,5 Kilo TNT, 20 Sprengzünder, 70 Waffen, 8,5 kg Schwarzpulver, 8 Stück Rohrbalken, Stahlkugeln, verschiedene Chemikalien, darunter Salpetersäure und Schwefelsäure.

Die Polizei rückte mit Sprengstoffexperten und Landeschemikern an.

Was die vier Angeklagten, ein 29-jähriger Steirer, eine 68-jährige gebürtige Britin und ihre 69-jährige Verlobte aus Tirol, die in dem verwahrlosten Haus des 68-jährigen Briten lebten - mit dem die 68-Jährige offenbar ebenfalls verlobt war - vorhatten, wurde beim ersten Prozesstermin im August vergangenen Jahres am Landesgericht Klagenfurt ersichtlich.

Rohrbombe mit verheerender Wirkung

Laut Anklage wollten die Angeklagten offenbar "eine Rohrbombe mit verheerender Wirkung anfertigen". Alle besitzen einen Waffenschein. Alle gelten als Verschwörungstheoretiker, was ebenfalls im August eindrucksvoll mit Aussagen wie diesen belegt wurde: "Es ist meine Aufgabe, die anderen im Haus vor einem Atom-Schlag von Putin zu schützen", erklärte die 68-jährige Britin.

Denn mit den gehorteten Waffen und Lebensmitteln wollten sich die Angeklagten offenbar gegen einen bevorstehenden Atom-Angriff von Russlands Präsidenten Wladimir Putin, der bis Kleindiex reichen sollte, vorbereiten. Sogar Kalk wurde besorgt, der im Ernstfall die Strahlung binden sollte. Und auch eine Waffe, die als Spazierstock getarnt war, wurde in dem Messie-Haus entdeckt.