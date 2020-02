Klagenfurter Hallenbad: Wie „mega“ darf das Bad sein?

Im Gemeinderat ging es am Dienstag erneut heiß her. Kernthema war wie so oft der geplante Bau eines neuen Hallenbades an den dafür von der Stadt extra erworbenen Rohrergründen im Osten Klagenfurts. Und wie so oft ging es um die Finanzierung.

Die Bürgermeisterin sieht das Projekt als Zukunftschance für die Landeshauptstadt. Sie wolle „größer denken“, betonte sie mehrmals – und wurde dabei von ihren Koalitionspartnern ÖVP und Grüne unterstützt, während die Opposition die Pläne weiter ablehnt.