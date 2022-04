Klagenfurt: Frau flüchtete vor gewalttätigem Ehemann

Eine 36 Jahre alte Klagenfurterin ist am Donnerstag mit ihren zwei Kindern vor ihrem gewalttätigen, 34-jährigen Mann aus der gemeinsamen Wohnung geflüchtet. Weil der Mann auch gegenüber Polizeibeamten tätlich wurde, wurde er festgenommen. Er hatte die Frau schon tags zuvor mit dem Umbringen bedroht.

Am Donnerstag kam es nach Angaben der Polizei neuerlich zu einer Auseinandersetzung. Der Mann packte seine Frau und würgte sie, um ihr das Mobiltelefon zu entreißen. Die Frau schaffte es, mit ihren beiden Kindern zu ihrem Auto zu flüchten.

Frau erstattete Anzeige

Ihr Mann versuchte noch, sie aus dem Auto zu zerren. Ein Nachbar, der den Wirbel bemerkt hatte, machte sich lautstark bemerkbar, woraufhin der Ehemann von ihr abließ. Die Frau fuhr zur Polizei und erstattete Anzeige.

Polizeibeamte stöberten den 34-Jährigen in einem Café in der Nähe seiner Wohnung auf. Sie nahmen ihn mit und sprachen in der Polizeiinspektion ein Betretungs- und Annäherungsverbot aus. Daraufhin wurde der Mann aggressiv und attackierte die Polizisten, er wurde festgenommen. Die Beamten fanden bei ihm auch ein Paket mit Cannabiskraut, das beschlagnahmt wurde.