Kirchturm wegen Unwettern in Kärnten eingestürzt

Wo noch bis vor wenigen Stunden ein hoher, spitzer Turm der Katholischen Filialkirche in St. Marxen bei Völkermarkt gen Himmel ragte, sieht man nun nur noch einen niedrigen Stumpf. Der Sturm hat die Kirche aus dem 15. Jahrhundert so schwer getroffen, dass die Spitze abgebrochen ist. Einheimische zeigen sich in sozialen Netzwerken schockiert.

"Die Wetterstationen haben rund 30 Liter pro Quadratmeter Niederschlag binnen 30 Minuten und Spitzenböen bis 94 km/h verzeichnet", schreibt die Unwetterzentrale auf Twitter. Auch Hagel habe einiges an Schaden angerichtet. In der Nähe des Klopeinersees stürzten unzählige Bäume auf die Straßen. In den frühen Abendstunden wurde laut einem Online-Bericht der "Heute" Bezirksfeuerwehralarm ausgelöst, der Krisenstab tagte.