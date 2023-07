Unwetter im Osten: Hagelschäden, Stromausfälle, beschädigte Dächer

1,6 Millionen Euro Schaden

Die gestrigen Unwetter und speziell heute am Nachmittag haben im Bezirk Güssing auch Schäden in der Landwirtschaft hinterlassen. "Die Hagelunwetter verursachten dort einen Schaden in der Höhe von 300.000 Euro", sagt Mario Winkler, Pressesprecher der Österreichischen Hagelversicherung. Betroffen ist eine Fläche von rund 300 Hektar.