Kinderhort in Korneuburg steht vor der Schließung

27 Kinder sollten im Herbst die Nachmittagsbetreuung des SPÖ-nahen Vereins Kinderfreunde in Korneuburg besuchen. Am Dienstag ging jedoch ein Brief an die Eltern zur Schließung des Kidspoint-Horts hinaus. Der Grund dafür sei wirtschaftlicher Natur. Gerettet werden könnte die Betreuungseinrichtung durch eine Defizitausgleichszahlung durch die Stadtgemeinde. Laut ÖVP-Bürgermeister Christian Gepp geht es um mindestens 23.000 Euro.

Vor zehn Tagen sei er erst am Rande eines Gesprächs mit den Verantwortlichen, bei dem es um die Sommerbetreuung ging, darüber informiert worden. Sie hätten gesagt: „Wenn ich nicht 23.000 Euro bezahle, müssen sie zusperren.“ Natürlich könne er das nicht einfach so entscheiden, „ich habe das Geld ja nicht einfach einstecken, das braucht auch die Deckung der Gemeinde“. Gepp habe das Gespräch beendet mit dem Hinweis auf Bedenkzeit und Unterlagen gefordert.