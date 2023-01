Kinder prallten in Osttirol mit "Snowtube" gegen Pkw

Pkw in Schrittgeschwindigkeit unterwegs

Sie wurden schließlich in Begleitung ihrer Eltern mit der Rettung und einem Privat-Pkw in das Krankenhaus Lienz eingeliefert, berichtete die Polizei. Das Auto des 42-Jährigen wurde bei dem Unfall leicht beschädigt. Am Fahrzeug waren wegen der Witterung Schneeketten montiert, der Mann fuhr in Schrittgeschwindigkeit.