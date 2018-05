Kinder ohne Kopftuch: „Eltern kommen nicht in Himmel“

„Es heißt immer, wir Muslime bilden Parallelgesellschaften und bleiben unter uns. Aber durch solche Verbote bewirkt man genau das, dass Muslime in Privatschulen gehen oder zuhause bleiben“, sagt Samira.

Ob das Kopftuchverbot auch für Privatschulen gelten wird, ist nach Angaben des Bildungsministeriums noch nicht geklärt. Das hängt von dem Gesetzesentwurf ab, den die Regierung bis zum Sommer vorlegen wird. „Zuerst sind es die Kindergärten und Volksschulen und dann die höheren Schulen, schließlich wird ein Kopftuchverbot an Universitäten kommen“, ist sich Samira sicher. Tatsächlich hat sich Vizekanzler Heinz-Christian Strache bereits für ein allumfassendes Kopftuchverbot in Bereichen des öffentlichen Schulsystems aber auch an der Universität und im öffentlichen Dienst ausgesprochen. Das wäre für die 12-jährige Dounia, die später einmal studieren will, furchtbar.

Die Frage, ob sie das Kopftuch im Falle eines Verbots absetzen würde, überfordert das Mädchen. „Das Kopftuch gehört zu mir – mischt euch da nicht ein!“, sagt die Schülerin. In der zweiten Klasse der islamischen Mittelschule, die Dounia besucht, gibt es nur ein Mädchen, das kein Kopftuch trägt: „Wir mischen uns bei ihr auch nicht ein. Jeder soll tragen, was er will“, sagt die 12-Jährige. Samira, die selber jahrelang in einem Kindergarten gearbeitet hat, sieht in der Kopftuch-Debatte ein konstruiertes Problem: „Ich habe in unserem islamischen Kindergarten noch nie ein Mädchen gehabt, das Kopftuch getragen hat.“ Drei ihrer Töchter besuchen aktuell eine islamische Volksschule: „Selbst dort gibt es nur vereinzelt Mädchen, die Kopftuch tragen“, sagt die Pädagogin.