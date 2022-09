Kinder ohne Betreuungsplatz: Personal bedroht, Sicherheitskräfte im Einsatz

Fünf Standorte seien am Montag beim Start in das neue Kindergartenjahr betroffen gewesen, die Securitys mussten aber nicht einschreiten. Weitere Schließungen und Kürzungen in den Kindergärten sind nicht ausgeschlossen, am Donnerstag erreicht das brisante Thema auch den Landtag Steiermark: Es gibt eine Sondersitzung. Zudem planen betroffene Eltern - mehrere Hundert Familien haben steiermarkweit das Nachsehen - eine Protestkundgebung in Graz, die für Freitag geplant ist.