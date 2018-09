Kinder bleiben jetzt öfter zu Hause

Zusammen wären das also rund 3200 Kinder, die nicht mehr oder weniger häufig nachmittags im Kindergarten sind. Diese Zahlen stammen offenbar aus jener Studie, die die schwarz-blaue Landesregierung erstellen ließ. Sie wurden von einigen Medien kolportiert; die zuständige ÖVP-Landesrätin Christine Haberlander wollte sie am Samstag nicht kommentieren. Ihr Büro verwies auf eine Pressekonferenz am Montag.

Aber die Ergebnisse dürften durchaus korrekt sein, denn sie passen ins Bild und zu Schätzungen, die schon vor Monaten von Gemeindebund oder Bürgermeistern zusammengetragen wurden: Da gingen Lokalpolitiker davon aus, dass 3500 Kinder aus der Nachmittagsbetreuung fallen würden. Die Daten der neuen Studie stammen aus April und Mai. Das Land ließ bei sämtlichen Kindergartenbetreibern anfragen, 842 Einrichtungen oder 86 Prozent gaben freiwillig Auskunft.