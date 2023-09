"Keiner kommt öfter": Wirbel um schlüpfrige Öffi-Werbung in Kärnten

Sonntagvormittag gab es in einem Kaffeehaus in Klagenfurt nur ein Thema: Die Werbung der Kärntner Linien, die in einer Sonntagszeitung abgedruckt war. "Hast das gesehen? Na, schon arg!" war die häufigste Reaktion.

Auslöser für die Erregung: Eine eindeutig zweideutige Anzeige des Unternehmens, bestehend aus Verkehrsverbund Kärnten, sowie aus mehreren Kärntner Verkehrsunternehmen.

Sexuelle Anspielung für neuen Takt

Die Kärntner Linien werben darin für den neuen 10 bis 20 Minuten Takt in Klagenfurt. So weit, so unaufgeregt. Doch das "Wie" entscheidet. Denn auf dem Sujet ist ein Mann zu sehen, der einer blonden Frau zuzwinkert.

Alles versehen mit dem schlüpfrigen Text: "Keiner kommt öfter." Schwungvoll darüber die Schrift: "Kärntner Linien. Da geht immer was." Warum man sich für die Werbelinie entschieden hat, blieb vorerst unklar. Ein Unternehmenssprecher war für den KURIER vorerst nicht erreichbar.

Aus dem Büro von Verkehrslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) hieß es, dass die Kärntner Linien ihre Werbelinie selbst festlegen würden und diese vorher nicht mit dem Land abgestimmt wird.

Nicht "optimal"

"Es ist nicht optimal gelungen", heißt es.

Die Reaktion bei den ÖBB fiel da etwas anders aus. Der für Kärnten zuständige ÖBB-Sprecher Herbert Hofer: "In unserem Unternehmen wäre solch eine Werbung nicht denkbar."