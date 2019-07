Keine Raupennester mehr im Familypark St. Margarethen

Der Märchenwald im Familypark St. Margarethen ist seit Montag wieder für Besucher geöffnet. Nachdem der Bereich des Parks am Donnerstag aufgrund des Eichenprozessionsspinners gesperrt worden war, seien am Montag keine Raupen oder Nester mehr gesichtet worden, betonte Parkdirektor und Geschäftsführer Filip de Witte in einer Aussendung.