Keine Medikamente? Arznei aus Italien soll Engpass überbrücken

Mediziner schlugen Alarm, als ihre Patienten erzählten, dass sie ihre Medikamente in der Apotheke nicht bekommen. Die Ursachen für die immer öfter auftretenden Lieferengpässe dürften vielfältig sein. Nur noch wenige Hersteller in Asien sollen aus Kostengründen für die Produktion verantwortlich sein. Kommt es zu einem Rohstoffmangel oder zu einer Verunreinigung in der Herstellung, sind die Auswirkungen gleich weltweit spürbar. Aber auch hierzulande soll es Probleme geben. Weil Österreich als Billigpreisland bekannt sei, würden Industrie und Zwischenhändler lieber andere Länder bevorzugen, heißt es.

Eine Taskforce im Gesundheitsministerium will demnächst Maßnahmen erarbeiten. Geplant ist etwa eine schärfere Meldepflicht für fehlende Medikamente. Bisher mussten Hersteller erst nach vier Wochen eine Information übermitteln. Künftig soll das unverzüglich passieren.