Keine Entspannung: Nächste Regen- und Schneefront angekündigt

Vorkehrungen für Hochwasser in Unterkärnten

Die Schneefallgrenze ist sehr unterschiedlich: In der Nacht auf Sonntag kann es noch bis in die Täler schneien, vor allem im Oberen Drau-, Gail- und Mölltal. Am Sonntag steigt die Grenze dann deutlich und liegt meist über 1.600 Meter.

Unterdessen werden in Unterkärnten Vorkehrungen für ein Hochwasser getroffen. In Lavamünd könnte es zu Überflutungen kommen, teilte das Land am Samstag mit. Durch die schwankende Schneefallgrenze in Westkärnten gestaltet sich die Einschätzung jedoch schwierig.

Die Bezirkshauptmannschaft Völkermarkt veranlasste, dass im Völkermarkter Stausee das Staumaß auf bis zu drei Meter reduziert werden muss. Zusätzlich werde in Lavamünd gerade intensiv an temporären Hochwasserschutzmaßnahmen gearbeitet. Die Filiale einer Bank wurde am Samstagvormittag geräumt und bleibt bis auf weiteres geschlossen.