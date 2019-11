Schnee: Zeitweise totaler Stromausfall in Osttirol

Die anhaltenden starken Schneefälle haben in der Nacht auf Samstag gegen 23.30 Uhr zu einem totalen Stromausfall in Osttirol geführt. Wegen dabei aufgetretenen Überspannungen wurden in den Umspannwerken Amlach, Stribach, Kalserbach, Kieburg und Matrei die Anlagen teilweise beschädigt, teilte die Tinetz mit. Samstagfrüh waren immer noch 5.400 Haushalte in Osttirol ohne Strom.

Erst nach Beseitigung der beschädigten Anlagenteile und einer Überprüfung der verbliebenen 110kv Trafos konnte die Stromversorgung schrittweise in den Nachtstunden beginnend mit der Bezirkshauptstadt Lienz wieder hergestellt werden. Die Leitungs- und Netzabschnitte, die bereits in den Freitagabendstunden schwer beschädigt worden waren, mussten jedoch weiter abgeschaltet bleiben.