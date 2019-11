Starker Wind und ein Meter Neuschnee erwartet

Schulen heute noch geschlossen

Die Gemeinden Ober- und Untertilliach sowie Kartitsch waren am Donnerstag auf dem Straßenweg wieder erreichbar. Aufgrund der Wettervorhersage werden am Freitag vorsichtshalber die Schulen im Defereggen- und Villgratental sowie in Unter- und Obertilliach, Kartitsch, Anras, Heinfels, Prägraten und Abfaltersbach geschlossen bleiben. Einen reduzierten Unterricht wird es in den Schulen von Sillian und Matrei in Osttirol geben.

Nach den heftigen Schneefällen waren am Donnerstag immer noch 800 Haushalte in Osttirol ohne Strom. Die Lage entspanne sich aber zunehmend, hieß es seitens der Tinetz. So war das Defereggental bis auf drei Stationen wieder versorgt und das Lesachtal bis Kartitsch.