Hochwasser und Schneefall: Was Venedig und Österreich verbindet

Novemberschnee im für seine Skiberge bekannten Österreich? Wie gewöhnlich mag die erste Reaktion auf den heftigen Schneefall in Teilen des Landes sein. Aber so banal ist die derzeitige Wetterlage allerdings nicht, klärt Meteorologe Nikolas Zimmermann vom Wetterdienst "Ubimet" auf: "Ein Italientief im November, ja, das ist normal. Zwei sind auch okay. Aber dass das nicht aufhört, dass da eines auf das andere folgt, das ist ungewöhnlich."

Mehr Niederschlag als in einem gesamten Monat

Exakt das passiert derzeit. Auf "Detlef" folgt am Freitag mit "Ferdinand" das nächste Italientief, in der Nacht zum Sonntag schiebt sich ein weiteres heran. Rechnet man die beiden Tiefs der vergangenen Woche mit, waren das fünf Tiefdruckströmungen in Serie. Das führt von Osttirol über Oberkärnten bis in die Obersteiermark zu massiven Schneefällen, in tieferen Lagen zu Regen.