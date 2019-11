Wintereinbruch: Darauf müssen Autofahrer jetzt achten

Der schnelle Wechsel vom goldenen Herbst auf Frühwinter hat offenbar auch viele Autofahrer überrascht. Selbst in Westösterreich waren am Dienstag noch zahlreiche Autos mit Sommerreifen ausgestattet. Reifen Lindner aus Salzburg liefert konkrete Zahlen: „Ein Drittel unserer Kunden ist noch ohne Winterreifen unterwegs“, sagt Geschäftsführerin Petra Böhm. Das wisse man von Vergleichszahlen der vergangenen Jahre.

Wer jetzt nicht selbst Hand anlegen will, ist für den aktuellen Wintereinbruch zu spät dran. In Werkstätten ist dieser Tage mit Wartezeiten von drei Tagen für das Reifenwechseln zu rechnen. All jene, die die Reifen selbst wechseln, sollten vor dem Montieren unbedingt die Reifen auf Schäden wie Risse untersuchen. Der KURIER fasst Tipps für Autofahrer zusammen: