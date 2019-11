Keine Apotheken? Ärztekammer warnt vor neuer Versorgungskrise

Die Diskussionen zwischen Ärztekammer und Apothekerverband gehen in die nächste Runde. Am Dienstag warnten die Mediziner vor einer "Zuspitzung der Versorgungskrise auf dem Land". Denn immer mehr öffentliche Apotheken an unprofitablen Standorten außerhalb der Ballungszentren geraten wirtschaftlich in Bedrängnis.