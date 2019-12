Kein Tageslicht bei Sommerzeit

Doch Wissenschafter schlagen Alarm. Die Umweltmediziner Cem Ekmekcioglu und Hans-Peter Hutter von der Med-Uni Wien haben erstmals alle medizinischen Auswirkungen der Zeitumstellung dargestellt. In ihrer Arbeit „Let the morning sunshine in“ – „Lasst die Morgensonne herein“, veröffentlicht in der Fachzeitschrift The Lancet, erläutern die Forscher physiologische Wahrscheinlichkeiten, die bei permanenter Sommerzeit eintreten würden: Allen voran Leistungsbeeinträchtigung, ganz besonders bei Jugendlichen.